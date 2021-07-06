Индийский штамм заразил государства «медицинским тоталитаризмом»

Распространение во многих странах, в том числе и в России, нового, так называемого индийского штамма коронавируса привело к резкому росту заболеваемости и третьей волне пандемии. Особенность этой волны в том, что она происходит уже после создания вакцин от COVID-19. Поэтому в тех странах, которые смогли эффективно провести масштабную вакцинацию населения (например, в Великобритании, где привито более половины населения), третья волна, несмотря на высокий ежедневный прирост новых случаев, сопровождается крайне низкой смертностью. В России из-за медленных темпов вакцинации ситуация иная и смертность отнюдь не снижается.

В то же время практически все существующие вакцины, и это признают даже производители, неспособны обеспечить гарантированную защиту от индийского штамма, так как были созданы ещё до его появления. Это ставит на повестку дня как вопрос о модификации вакцин, так и задачу по ревакцинации уже привитого населения. Очевидно, что изначальные заверения разработчиков вакцин, что они дают защиту на один-два года, оказались слишком оптимистичными в условиях продолжающихся мутаций коронавируса.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Из стран с большим и средним количеством населения, в которых имеется высокий процент вакцинированных и которые подверглись атаке индийского штамма, следует выделить в первую очередь уже упомянутую Великобританию. Там ситуация подтверждает эти выводы: резкий рост числа заражений, несмотря на вакцинацию, но низкая смертность. Что касается других лидеров вакцинации из этой категории стран (Израиль, Венгрия, США, Канада), то туда индийский штамм пока массово не проник и потому число заражений как резко снизилось после вакцинации, так и остаётся на том же уровне.

Понятно, что интенсификация вакцинации и запуск ревакцинации (при всех видимых недостатках существующих вакцин против индийского штамма) — это путь по крайней мере к снижению смертности от эпидемии. И здесь возникает вопрос, насколько государства и общество готовы к этому в ситуации, когда и первый этап кампании по вакцинации в целом ряде стран, не исключая Россию, вызвал ощутимое недоверие в значимой части общества.

Вопрос общественного доверия к государству и разработчикам вакцин в этой связи становится ключевым для успешного преодоления пандемии. Использование административных рычагов для наращивания темпа вакцинации остро ставит на повестку дня проблему соблюдения прав человека и гражданина. Прежде всего это относится к обеспечению трудовых прав граждан, когда невакцинированных отстраняют от работы, а также и к праву на отдых, и к другим правам. Поиск консенсуса между правами отдельно взятого человека и правами общества в целом, баланса между большинством и меньшинством общества (причём в случае России к вакцинации готово не большинство, а меньшинство) имеет в данном случае не только эпидемические, но и вполне ощутимые социально-политические последствия.

В этой связи интересно обратиться к недавнему судебному решению в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу об обязательной вакцинации детей в Чехии. Дело это давнее, долго пылилось и ждало своей очереди на рассмотрение в ЕСПЧ, но сейчас, в эпоху пандемии, оказалось в фокусе общественного внимания и было, наконец, рассмотрено. Как известно, суд признал правомочность обязательной вакцинации с акцентом на том, что права отдельного человека не должны нарушать прав общества в целом (в том числе права на общественное здоровье).

ЕСПЧ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

На наш субъективный взгляд, аргументация и риторика этого решения просто удивительно противоречит всей предшествующей судебной традиции ЕСПЧ. Согласимся, что традиционно ЕСПЧ (как и Совет Европы в целом) всегда ставил соблюдение прав отдельного человека выше прав общества, а права меньшинства — выше прав большинства. Собственно, так и понималась, на наш взгляд, основная задача Совета Европы: поддержать значимость свободы личности перед общим давлением и «авторитаризмом», если угодно, со стороны общества и государства. Именно в этом выражалась приверженность демократии. И тут вдруг пандемия почему-то всё изменила, и ЕСПЧ выносит решение, идущее вразрез с его собственными свободолюбивыми и демократическими принципами, наработанными десятилетиями.

Объективно такая смена подхода понятна, страхи пандемии вполне могли овладеть и судьями. Но когда читаешь решение по делу о чешской вакцинации, то невольно ловишь себя на мысли, что его идеология, ценности и риторика — это совсем не то, что мы ждали от ЕСПЧ, а скорее характерно для какого-нибудь rubber stamp (штамповочного) трибунала в авторитарном государстве. Термин «медицинский тоталитаризм», уже появившийся в глобальном общественном мнении в связи с реакцией на пандемию, получил благодаря этому вердикту своё новое подтверждение.

В итоге на глобальную дилемму, использовать ли против индийского штамма недостаточно эффективные против него старые вакцины (но других всё равно нет), есть два ответа. Правительства говорят «да» и начинают активно использовать административные рычаги для ускорения вакцинации, невзирая на нарушение прав человека. Значимые сегменты общества скорее готовы ответить «нет», что вполне может привести к протестам и росту гражданского недовольства в целом ряде стран.

Автор — Олег Барабанов, программный директор клуба «Валдай»