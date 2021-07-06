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Стало известно, сколько россиян готовы уволиться из-за прививки от COVID

09:39, 06 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Каждый десятый россиянин заявил о намерении уволиться, если работодатель будет настаивать на обязательной прививке от коронавируса. Об этом говорится в отчёте Исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», который приводит РИА Новости.

Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину, а 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию, — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что более категоричными в этом вопросе являются молодые люди до 24 лет — 38% из них намерены уволиться, если потребуется обязательная прививка от коронавируса.

Среди основных причин отказа от вакцинации — страх из-за побочных эффектов, часть людей не доверяет российской медицине, возможность заражения после прививки, малый срок действия вакцины, выступление против любых форм принуждения.

Кроме того, малая часть опрошенных предпочитает переболеть коронавирусом, а ещё часть ждёт доступа к зарубежным препаратам.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что исследования российской вакцины «Спутник V» не выявили новых побочных эффектов после её применения.

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