ОАЭ стали самой вакцинированной страной мира

Объединённые Арабские Эмираты стали самой вакцинированной страной в мире, обогнав Сейшельские острова. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в ОАЭ вакцинировали 72,1%, или 10 млн жителей, в то время как на Сейшельских островах сделали прививку 71,7% населения.

При этом в США на этой неделе призвали воздержаться от посещения ОАЭ, а Саудовская Аравия вовсе запретила поездки в эту страну.

Ранее в Министерстве здравоохранения России сообщили, что на текущий день уровень защиты вакцинированных от заражения COVID-19 считается неизвестным. В связи с этим россиянам напомнили, что даже после вакцинации нужно продолжать соблюдать противоэпидемические меры и носить медицинские маски. Тем не менее прививаться нужно, так как инъекция препарата помогает избежать тяжёлого течения болезни и летального исхода.

Власти Франции внесли Россию в «красный список» стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Это означает, что по прибытии россияне будут проходить обязательный карантин.