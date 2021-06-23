Франция внесла Россию в «красный список» стран из-за COVID-19

Французские власти внесли Россию в «красный список» стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Это означает, что по прибытии россияне будут проходить обязательный карантин. Сообщение официального представителя правительства республики Габриэля Атталя приводит издание Le Figaro.

Всего в список попала 21 страна. Вместе с РФ туда включены Намибия и Сейшельские острова. Ранее в списке оказались Индия, Бразилия, Аргентина, Чили, ЮАР, Колумбия, Намибия и Сейшелы.

Граждане из этих стран имеют право на въезд во Францию исключительно по веским и неотложным причинам. Не ранее чем за 48 часов до вылета им необходимо сдать ПЦР-тест. Ещё один они должны сдать по прибытии. После этого иностранцев отправят на карантин сроком от 7 до 10 дней — в зависимости от того, вакцинировался ли человек или нет.

Атталь отметил, что РФ включена в «красный список» из-за активного распространения в стране индийского штамма коронавируса. Аналогичные случаи заражения зафиксированы и в Намибии. Что касается Сейшел, то там произошёл рост заболеваемости несмотря на то, что вакцинами Sinopharm и AstraZeneca привиты более 60% населения.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выезд в отпуск за границу — личный риск и ответственность каждого человека. Отвечая на вопрос главы государства, согласно которому зарубежные поездки в условиях пандемии коронавируса являются личной ответственностью и риском россиян, Голикова выразила полное согласие с президентом.