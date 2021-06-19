В Минтруде заявили о незаконности увольнения непривитых

https://static.news.ru/photo/efa5d3d6-d110-11eb-88d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от вакцинации против коронавируса не является законной причиной увольнения сотрудников. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передаёт ТАСС.

По его словам, действующие в стране правовые нормы не предусматривают такой причины для увольнения сотрудника.

У нас на сегодняшний день возможность за это (отказ от прививки. — NEWS.ru) увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено, — сказал он.

Накануне уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов рассказал, что представители бизнес-сообщества обсудили с чиновниками возможность отстранять непривитых работников без выплаты зарплаты. В правительстве Москвы их заверили, что санкций за подобные решения не последует.

Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. В мэрии пояснили, что в столице насчитывается 3,5–4 млн работников категорий, обозначенных в документе. Поскольку требуется привить не менее 60%, то под действие указа подпадают свыше 2 млн человек.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что главные санитарные врачи имеют право вводить требование об обязательной вакцинации, это подтверждается решениями ЕСПЧ.