«ЕСПЧ допускает»: правозащитник объяснил законность обязательной вакцинации

https://static.news.ru/photo/d8e315ac-cebb-11eb-a919-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Главные санитарные врачи имеют право вводить требование об обязательной вакцинации, что подтверждается решениями ЕСПЧ. Об этом рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своём Telegram-канале.

Работники могут отказаться от вакцинации, однако в данном случае работодатели обязаны и имеют право не допускать данных работников к выполнению трудовых функций, — отметил он.

По его словам, при обжаловании подобного решения в Европейском суде по правам человека могут возникнуть претензии к включению отдельных профессий в список или к уровню принятия решения. Однако при определённых условиях власти могут вводить такое требование.

В качестве примера правозащитник привёл дело, рассматриваемое против Чехии по вопросу об обязательной вакцинации детей. ЕСПЧ не только не установил факта нарушения прав человека, но и признал правомерным наказание родителей за отказ прививать детей.

При наличии такой позиции успешный заход на ЕСПЧ здесь, по сути, исключён, — подчеркнул Чиков.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми.

Мэр столицы Сергей Собянин назвал данное решение непростым, но необходимым, и призвал поддержать его. Он подчеркнул, что делать прививку или нет — личное дело каждого человека до тех пор, пока он не взаимодействует с другими людьми.

В Кремле отметили, что об обязательной вакцинации по всей России речи не идёт. Об этом же заявили в правительстве России.