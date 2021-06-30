Инфекционист допустил расширение обязательной вакцинации

Поголовно принудительной вакцинации от коронавируса в России не будет. Однако круг граждан, подпадающих под обязательно рекомендованную процедуру, может быть расширен. Об этом «Радио 1» заявил врач-инфекционист, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он отметил, что в соответствии с законодательством вакцинация в России добровольная. При этом для ряда профессий она обязательно рекомендована, и в таких случаях должны быть привиты не менее 60% работников. Не желающим делать прививки придётся менять работу.

Врач напомнил , что существуют противопоказания к вакцинации, какие-то индивидуальные ситуации, когда прививки не делаются. Однако процедура будет обязательно рекомендована, поскольку речь идёт о пандемии и «такой высокой текущей летальности, которая сейчас имеется».

Ранее президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что он не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время глава государства порекомендовал не слушать антипрививочников. Он отметил, что из прошедших процедуру заболели только 10% и они перенесли инфекцию в лёгкой форме. Кроме того, в России не зафиксировано ни одного летального исхода после прививки от COVID.