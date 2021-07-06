Эксперт рассказал, что будет с коронавирусом через два года

Коронавирусной инфекции для адаптации, позволяющей ей сравниться по степени заражения с вирусом гриппа, понадобится около двух-трёх лет. Такое предположение высказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» вирусолог Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Я думаю, не раньше чем через 2–3 года. Мы адаптируемся под коронавирус, коронавирус — под нас так, чтобы нас заражать так, как грипп, но при этом не убивать, не вызывать серьёзные проявления, — заявил Тимаков.

По словам медика, каждая волна коронавируса запоминается человеческим организмом и обучает иммунитет. В результате клеточная память позволит «отшлифовать» организм таким образом, что «уже никакая мутация коронавируса нас пробивать не будет».

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