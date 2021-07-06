Антипрививочников обозвали инкубаторами для новых COVID-штаммов

Огромную услугу коронавирусу оказывают россияне, которые отказываются вакцинироваться. Врач-эпидемиолог районной клинической больницы города Видное Ольга Ненастина отметила, что антипрививочники напрямую помогают ему эволюционировать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РКБ.

Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания, — сказала Ненастина.

Она напомнила, что основной носитель COVID-19 — это человеческий организм. И снизив число заболевших, можно уменьшить шансы вируса на мутации. Простой способ это сделать — вакцинировать большую часть населения планеты. Люди без иммунитета наиболее опасны, потому что они предоставляют вирусу свой организм для мутации, повторила Ненастина.

По словам эксперта, опасность заключается ещё и в том, что следующие за исходной версией штаммы могут быть значительно опаснее.

Ранее заместитель председателя правительства и министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что в регионе около 1,8 млн человек вакцинированы от COVID-19, план выполнен на 48,5%.

Ранее Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по оказанию медицинской помощи беременным женщинам с коронавирусом. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, новая методичка направлена в регионы.