Минздрав дал новые рекомендации по лечению беременных с COVID-19

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по оказанию медицинской помощи беременным женщинам с коронавирусом. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, новая методичка направлена в регионы.

В новую версию методических рекомендаций вошли несколько новых разделов и дополнений. В частности, добавлена информация о специфической профилактике COVID-19 с помощью вакцинации на основе имеющихся данных по исследованию влияния вакцинации на репродуктивную систему, — уточнил Минздрав.

Для разработки документа привлекались российские специалисты в области акушерства и гинекологии, педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний. Рекомендации вводят единые протоколы оказания помощи заражённым коронавирусом беременным.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что данных о том, что вакцинация против COVID-19 влияет на репродуктивную функцию у мужчин и женщин, в настоящее время нет.

Также специалистам Минздрава удалось выяснить, что частота преждевременных родов у невакцинированных беременных женщин в случае заболевания ковидом составляет 15–20%.

Ранее главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава Александр Румянцев сообщил, что испытания воздействия вакцины от COVID-19 на подростков, проводимые медиками, не являются опасными для их здоровья.