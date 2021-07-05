В Минздраве заявили о безопасности испытания вакцин для подростков

Главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава Александр Румянцев сообщил, что испытания воздействия вакцины от COVID-19 на подростков, проводимые медиками, не являются опасными для их здоровья. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Нет, это абсолютно защищённая ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко, — отметил директор центра имени Рогачёва.

Эксперт напомнил, что ВОЗ представила рекомендации, в которых указывается, что подростки и беременные женщины входят в группу риска. Их необходимо вакцинировать. В российской столице уже идут клинические исследования.

Как сообщалось ранее, вакцинация от коронавируса безопасна для беременных и может защитить их от тяжёлых последствий, если они возникнут от перенесённого коронавируса. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.