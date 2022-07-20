«Имперское высокомерие»: в Китае осудили выпады США в адрес Пекина из-за РФ SCMP: в Китае поставили США на место после упрёков по поводу России

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Китайское издание South China Morning Post в своей статье написало, что упрёки официальных лиц США в адрес Китая из-за тесных отношений страны с Россией являются «имперским высокомерием». Журналисты указали на то, что Энтони Блинкен считает себя госсекретарем мира, а не только США. В материале при этом Соединённые Штаты сравниваются с империей, которая основана «во имя войны и эксплуатации».

Сегодня Блинкен требует, чтобы Пекин прекратил поддержку президента России Владимира Путина или навлёк на себя неудовольствие Вашингтона, Рима нашего времени. Это то же самое имперское высокомерие, которое сопровождает любую империю, — сказано в публикации.

В статье отмечается, что Блинкен неоднократно пытался поучить Китай по поводу его отношений с Россией.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее рассказал, что в Белом доме оценили визит президента России Владимира Путина в Тегеран, где он встретился с главами Ирана и Турции. Представитель Вашингтона вновь заявил об изоляции России из-за саммита. Он добавил, что президенту Путину «пришлось» обращаться за помощью к Ирану.

Американское руководство неоднократно заявляло об изоляции России. В качестве примера американский Госдепартамент указал на отказ стран «Большой двадцатки» встречаться с Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что отказ выразили страны G7, а лидеры остальных стран — участниц G20 провели конструктивные переговоры в ходе дипломатического саммита.