В Белом доме снова заявили об изоляции России Представитель Белого дома Кирби заявил об изоляции России из-за саммита в Тегеране

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что в Белом доме оценили визит президента России Владимира Путина в Тегеран, где он встретился с главами Ирана и Турции. Представитель Вашингтона вновь заявил об изоляции России из-за саммита. Он добавил, что президенту Путину «пришлось» обращаться за помощью к Ирану, пишет РИА Новости.

Я бы сказал, что этот визит демонстрирует градус изоляции господина Путина и России: теперь они должны повернуться в сторону Ирана ради помощи, — поделился Кирби.

Американское руководство неоднократно заявляло об изоляции России. В качестве примера американский Госдепартамент указал на отказ стран «Большой двадцатки» встречаться с Лавровым. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что отказ выразили страны G7, а лидеры остальных стран-участниц G20 провели конструктивные переговоры в ходе дипломатического саммита.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что решение канадских властей вернуть турбину для газопровода «Северный поток» Германии было сложным, но тем не менее верным. Глава правительства добавил, что оно станет гарантией того, что Запад останется единым. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно критиковал решение Оттавы и призывал не допустить возврат турбины российскому «Газпрому», так как это стало бы нарушением санкционного режима.