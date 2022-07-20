«Решение было верным»: Трюдо про возврат турбины для «Северного потока» Трюдо назвал верным решение вернуть Германии турбину для «Северного потока»

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решение канадских властей вернуть турбину для газопровода «Северный поток» Германии было сложным, но тем не менее верным. Глава правительства добавил, что оно станет гарантией того, что Запад останется единым. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно критиковал решение Оттавы и призывал не допустить возврат турбины российскому «Газпрому», так как это стало бы нарушением санкционного режима.

Решение о передаче турбины было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаёмся едины, — рассказал Трюдо в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл телеканал СРАС.

В Германии в свою очередь выразили надежду, что благодаря возврату турбины, поставки российского природного газа возобновятся на прежнем уровне.

Президент России Владимир Путин ранее заявил по итогам встречи астанинской «тройки», что Польша закупает газ у Германии по реверсу, который Берлин получает у России. Глава государства подчеркнул, что для Варшавы дешевле покупать газ у ФРГ, так как немецкое правительство получает российский газ по более низкой цене. Несмотря на это, российский лидер указал на то, что газ от этого не перестаёт быть российским.

Он добавил, что компания «Газпром» всегда выполняла и впредь будет выполнять свои обязательства по поставкам газа. Путин отметил, что тот факт, что партнёры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на «Газпром», это «не имеет под собой никаких оснований».