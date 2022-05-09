Илон Маск сообщил, что он «не против попасть в ад» Американский миллиадер Маск заявил, что он «не против попасть в ад»

Илон Маск / Фото Britta Pedersen/Global Look Press

Америанский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что «не против попасть в ад». Об этом он сообщил в Twitter. Пост появился после спекуляций Маска о своей возможной смерти «при загадочных обстоятельствах».

Один из пользователей Twitter поинтересовался у Маска возможностью существования «творца» и призвал миллиардера «исповедаться».

Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения, — написал в ответ Маск.

За несколько часов до этого Маск оставил сообщение, в котором заявил о своей возможной смерти «при загадочных обстоятельствах», Это произошло в рамках дискуссии с главой корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, который заявил, ссылаясь на данные прелнного начальника штаба 36-1 бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, что с помощью проекта Маска Starlink украинские бойцы в Мариуполе получали интернет. Российский представитель в этой связи написал Маску, что тому «придется отвечать по-взрослому» за снабжение украинских сил средствами военной связи.