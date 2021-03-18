«Играют на публику»: американцы обвинили Китай в нарушении протокола

https://static.news.ru/photo/ec3ebfc8-8863-11eb-9c39-96000091f725_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Вашингтон считает, что китайская делегация, прибывшая на переговоры на Аляску, ведёт себя неподобающе, нарушила протокол и вообще «работает на публику».

Китайская делегация со своей стороны, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела, — негодовал высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена в беседе с изданием Politico.

Он отметил, что китайцы ясно показали, что не намерены вести конструктивный диалог и скорее работают на внутреннюю аудиторию.

По словам политика, изначально они с китайскими партнёрами договаривались на двухминутные заявления со стороны каждого высокопоставленного чиновника.

Встреча состоялась в четверг и началась с крайне агрессивной риторики госсекретаря Энтони Блинкена и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Представители Китая были вынуждены отвечать на критику американцев.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И достаточно развёрнуто прокомментировали слова своих оппонентов, что, вероятно и не понравилось американской стороне. Издание пишет, что переговоры начались «словесной войной».

Как ранее писал NEWS.ru, Пекин пытается создать новую мировую экономику, которая не будет зависеть от Америки, и таким образом вступает в противостояние с Вашингтоном. КНР реализовала собственную программу модернизации экономики и инициирует масштабные транспортные проекты вроде «Нового шёлкового пути». При этом в данном контексте в Китае большое внимание уделяют сотрудничеству с Россией.