https://static.news.ru/photo/fc0fea84-4ed1-11ea-a835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Украина опоздала с инициативой строительства «города-сада» на полуострове, поскольку он уже превратился в процветающий регион. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о реализации проекта в Херсонской области для переселенцев.

Я сомневаюсь, что найдутся люди, которые поедут в так называемый город-сад, который они хотят создать. Крымчан этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму, о чём только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины, — отметил депутат в интервью РИА Новости.

По его словам, в Крыму реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые «видны даже с космоса». От этого и идут «различные фантастические проекты», придумываемые Киевом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала. Дипломат считает, что всему виной «оранжевая чушь», на которую «купился народ». Захарова заявила, что во время «оранжевой революции» 2003 года украинцы пошли за слоганами и плакатами людей в вышиванках, «которые выдают себя за украинцев, никогда ими не являясь».