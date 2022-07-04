«Идем на Краматорск»: эксперт о результатах доклада Шойгу Эксперт рассказал о возможном направлении главного удара российской армии после взятия Лисичанска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реактивная системы залпового огня «Торнадо-Г»

Следующим шагом наших вооруженных сил будет бросок на Краматорск, чтобы замкнуть окружение частей ВСУ, заявил NEWS.ru эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя выступление министра обороны России Сергея Шойгу. По мнению эксперта, на данный момент завершен этап освобождения Луганской Народной Республики.

Следующим шагом наших вооруженных сил будет бросок на Краматорск. И тогда наши военные наконец-то смогут выйти в тыл и замкнуть окружение Донбасской группировки ВСУ, что для украинцев, без поддержки, разбитой группировки войск в ЛНР, представляется откровенным кошмаром, — отметил Матвийчук.

Он добавил, что освобождении Лисичанска и Северодонецка российские части закономерно понесли «некие потери» в живой силе и технике.

Теперь наши подразделения с этого участка соприкосновения будут отведены на территорию РФ для доукомплектования и пополнения вооружений, — резюмировал Матвийчук.

Украинская армии в ходе боев за Лисичанск потеряла более 5469 солдат, заявил Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. Руководитель военного ведомства подчеркнул, что солдаты ВСУ лишились 196 танков и бронированных машин, а также 12 самолетов и одного вертолета. По словам Шойгу, военнослужащие РФ потратили две недели на то, чтобы выбить вражеские группировки из «горского котла», Лисичанска и Северодонецка. Таким образом российские и союзные военные формирования установили контроль над 25 населенными пунктами Украины, наиболее крупные из которых — Золотое, Горское и Волчеяровка.