Handelsblatt: Европа провоцирует острый энергокризис в бедных странах

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Европа ищет по всему миру замену российскому газу, при этом создает большую конкуренцию на мировых рынках сжиженного природного газа (СПГ). Тем самым они лишают газа развивающиеся страны и вызывают в них острый энергетический кризис, сообщает немецкое издание Handelsblatt. Ведь именно СПГ стал важнейшим источником энергообеспечения стран «глобального Юга», уточняется в материале.

Тот факт, что развивающаяся страна в Южной Азии, такая как Пакистан, например, сейчас переживает одно отключение электроэнергии за другим, также является следствием провальной энергетической политики Европы: в ее попытке освободиться от опасной зависимости от России с рекордной скоростью, — говорится в статье.

Издание отмечает, что энергетические компании в развивающихся странах больше не в состоянии закупать газ по мировым ценам. В результате танкерный флот, который до недавнего времени возил грузы сжиженного газа в основном в Азию, теперь в значительной степени направился в Европу.

В конкурсе на поставки такие государства, как Бангладеш, чей доход на душу населения на 95% ниже, чем в Германии, теперь превратились в безнадежную миссию. Последствия — парализованные газовые электростанции и огромные проблемы для сотен миллионов людей, — добавляет издание.

В столице Бангладеш, например, в условиях жары на долгие часы может пропадать электричество, даже в больницах. Молодые мамы рассказывают, как мучаются с новорожденными в жару из-за того, что даже не могут включить вентиляторы.

Ранее обозреватель Хавьер Блас в статье, опубликованной агентством Bloomberg, заявил, что на разрешение энергетического кризиса предстоящей зимой Евросоюзу может потребоваться более $200 млрд. При самом негативном сценарии, по его словам, Россия может полностью прекратить поставки газа в ЕС.