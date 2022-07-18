Bloomberg: разрешение энергокризиса может стоить ЕС более $200 млрд

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На разрешение энергетического кризиса предстоящей зимой Евросоюзу может потребоваться более $200 млрд, спрогнозировал обозреватель Хавьер Блас в статье, опубликованной агентством Bloomberg. И это, по его словам, еще не самый худший прогноз.

Он пояснил, что при самом негативном сценарии Россия может полностью прекратить поставки газа в ЕС. В этом случае зима будет для европейцев более холодной, чем обычно.

Автор отметил, что лишь немногие европейские политики осознают масштабы предстоящего кризиса. По его словам, странам сообщества придется принять решение о программе энергосбережения и провести общественную кампанию в ее поддержку, давая понять, что страны станут помогать друг другу, делясь тем небольшим количеством газа, которое будет доступно.

Блас также указал, что кризис негативно отразиться на простых европейцах. Для его разрешения власти либо повысят потребительские цены на газ и электроэнергию, либо поднимут налоги.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия не сможет пережить предстоящую зиму без российского газа. Хранилища страны заполнены на 65%, но этого недостаточно. Директор Института экономики ФРГ Михаэль Хютер, в свою очередь, предупредил о крахе всего газового рынка ЕС, если члены сообщества откажутся делиться топливом с соседними странами.