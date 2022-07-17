В Германии признали, что не переживут зиму без российского газа Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Мюллер заявил, что Германия не переживет зиму без газа из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Германия не сможет пережить зиму без российского газа, заявил в интервью Bild глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. По его словам, резервуары для хранения газа заполнены почти на 65%, однако этого все равно недостаточно, чтобы справиться с холодами без поставок Москвы.

Резервуары для хранения газа заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа. Работы по техническому обслуживанию газопровода Nord Stream 1 должны завершиться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве, — сказал Мюллер.

По словам политика, в случае возникновения аварийной ситуации с газом, власти должны будут задуматься о том, какие заводы больше не будут снабжать топливом. При принятии такого решения правительству придется выбирать, остановка работы какого предприятия нанесет наименьший урон.

Мюллер подчеркнул, что совсем без газа страна не останется: его продолжат поставлять из Норвегии Голландии и Бельгии, а в будущем — с немецких терминалов сжиженного газа. К 2024-му ФРГ собирается обрести полную независимость от российского газа, однако в таком случае, как предупредил политик, цены могут перестать быть такими низкими.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия готова поделиться газом с соседними европейскими странами из личных хранилищ. По его словам, ни одно европейское государство не сможет справиться с энергетическим кризисом самостоятельно, без помощи извне.