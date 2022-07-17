В ФРГ предупредили о крахе газового рынка Евросоюза Немецкий эксперт Хютер: эгоизм членов ЕС приведет к краху газового рынка в Европе

Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Директор Института экономики ФРГ Михаэль Хюте заявил, что вскоре может рухнуть газовый рынок Евросоюза. Это произойдет, если ряд стран ЕС откажутся делиться топливом с соседними государствами при дефиците энергоносителей, отметил он в беседе с Welt am Sonntag.

Не должно произойти такой ситуации, когда отдельные члены ЕС прекращают поставки в соседние страны. Это в интересах Европы и в интересах Германии, которая обменивается газом со всеми соседями, — считает эксперт.

Он предупредил о катастрофических последствиях ситуации, когда страны — члены Евросоюза станут думать лишь о национальных интересах и при дефиците топлива перекроют его поставки.

Ранее стало известно, что вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил: Германия готова поделиться газом с соседними европейскими странами из собственных хранилищ. По его словам, ни одному государству в Евросоюзе не удастся справиться с энергетическим кризисом самостоятельно, без помощи извне.