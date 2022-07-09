Хакеры сообщили о блокировке сайта литовской энергетической компании Хакеры Killnet сообщили о блокировке сайта литовской энергетической компании ESO

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Группировка хакеров Killnet сообщила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius, «Оператор распределения энергии»). По словам хакеров, они полностью заблокировали сетевую инфраструктуру компании. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале группировки, передаёт РИА Новости.

Сетевая инфраструктура литовской компании «ESO» подверглась блокировке 100% всей экосистемы, — говорится в сообщении.

На протяжении нескольких дней хакеры Killnet публиковали в своём канале ссылки на интернет-ресурсы государственных органов Литвы и сайты частных предприятий, банков, провайдеров, СМИ. При этом хакеры призывали своих коллег содействовать «уничтожению сетевой инфраструктуры Литвы».

Ранее сообщалось, что группировка хакеров RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. Во второй по счёту публикации содержатся данные 2500 человек. Информация включает в том числе криминальные характеристики сотрудников разведки.

В первой публикации хакеры раскрыли данные разведчиков, работающих в посольских резидентурах в РФ, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране.