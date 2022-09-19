Гутерриш призвал Россию и Украину обменять пленных в формате «всех на всех» Гутерриш: Москве и Киеву следует провести обмен пленными «всех на всех»

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

В ООН рассчитывают, что Россия и Украина договорятся об обмене пленными в формате «всех на всех». Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Подобный вариант он назвал «позитивной вещью».

Обмен пленными — это позитивная вещь. Это уменьшает страдания самих пленных, страдания их семей. Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей, — сказал Гутерриш.

При этом он подчеркнул, что непосредственно ООН обычно не содействует подобному обмену, это является прерогативой Международного Комитета Красного Креста.

Конечно, мы бы хотели, чтобы Россия и Украина смогли достичь как можно более широкой договоренности в этом отношении, — заключил генсек.

Также Гутерриш в ходе интервью заявил, что до возможности проведения прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским еще далеко. Он подчеркнул, что готов содействовать им, но в настоящее время шансы на мирные договоренности минимальны.

Ранее Владимир Путин заявил, что для проведения его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо согласие Киева. Однако там от диалога отказываются, в то время как Москва не собирается на нем настаивать, указал глава государства.