Путин назвал условие встречи с Зеленским Путин: чтобы встреча с Зеленским состоялась, необходимо согласие Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо согласие Киева. Однако там от диалога отказываются, передает РИА Новости.

Первое условие — чтобы они (киевские власти — NEWS.ru) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал — не знаю где, но публично — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов — не надо, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал организовать его встречу с Зеленским. По мнению турецкого лидера, она может привести к положительному результату.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с Украиной. Однако Киев откладывает переговоры и продолжает навязывать свои условиях их проведения. Чем дольше это происходит, тем сложнее сторонам будет договориться, подчеркнул он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом. При этом добавил, что предварительно необходимо построить фундамент договоренностей, которые могут быть зафиксированы на высшем уровне. Позиция Кремля по данному вопросу не изменилась — встреча ради встречи никому не нужна.