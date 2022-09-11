Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной Лавров: чем больше затягивается диалог с Киевом, тем сложнее будет договориться

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия не отказывается от диалога с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Однако чем больше он откладывается, тем сложнее будет Москве и Киеву договориться, отметил министр.

Мы не против переговоров, мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться, — сказал он.

Лавров добавил, что Украина продолжает навязывать свои условия диалога. Лондон, Вашингтон и Брюссель потакают Киеву в этих требованиях, что лишь подтверждает необходимость достижения целей, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным в рамках спецоперации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова вести переговоры с Украиной, но только таким образом, чтобы интересы Москвы никак не страдали.

При этом он отметил, что прежде чем президенты двух стран сядут за стол переговоров, необходимо построить фундамент договоренностей, которые могут быть зафиксированы на высшем уровне. Позиция Кремля по данному вопросу не изменилась — встреча ради встречи никому не нужна.