В Кремле заявили о готовности к переговорам с Киевом Песков: Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия по-прежнему готова вести переговоры с Украиной, но только о том, как будут выполняться условия Москвы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, эти условия остались прежними.

Конечно — о том, как будут выполняться наши условия, — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, есть ли России о чем говорить с украинским лидером Владимиром Зеленским после его заявлений о невозможности переговоров и обещании вернуть Крым.

Ранее Зеленский пообещал «вернуть» Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области, Крым, а также акватории Черного и Азовского морей «от Змеиного до Керченского пролива».

В июле Песков уже заявлял, что возможность возобновления переговоров России с Украиной нельзя исключать. При этом он отметил, что подвижек в сторону дипломатического решения конфликта между двумя сторонами по-прежнему не наблюдается.