Гутерриш дал прогноз по срокам переговоров Путина и Зеленского Генсек ООН Гутерриш заявил, что до переговоров Путина и Зеленского еще далеко

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью РИА Новости заявил, что до возможности проведения прямых переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским еще далеко. Он подчеркнул, что готов содействовать им, но в настоящее время шансы на мирные договоренности минимальны.

Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами, — сказал Гутерриш.

Он добавил, что готов предоставить собственные «добрые услуги» для содействия встрече, которая, тем не менее, зависит главным образом от пожеланий Путина и Зеленского. В настоящее время, по мнению главы ООН, шансы на заключение мирных договоренностей между Москвой и Киевом стремятся к нулю. Он объяснил это приверженностью каждой из сторон своим целям.

Мы слышали, что президент Путин заявлял, что операция будет продолжаться, пока ее цели не будут достигнуты. И слышали президента Зеленского о том, что он намеревается освободить все части своей страны, находящиеся под контролем России. Так что это очевидно — мы далеки от момента, когда оба президента могут встретиться, — резюмировал генсек.

Ранее Владимир Путин заявил, что для проведения его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским необходимо согласие Киева. Однако там от диалога отказываются, в то время как Москва не собирается на нем настаивать, указал глава государства.