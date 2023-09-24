Гутерриш призвал Баку и Ереван соблюдать режим прекращения огня

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил главам МИД Азербайджана и Армении Джейхуну Байрамову и Арарату Мирзояну, что необходимо соблюдать режим прекращения огня, сообщает ООН. Встреча Гутерриша и дипломатов из стран Южного Кавказа прошла 23 сентября.

Генеральный секретарь выразил обеспокоенность недавней военной эскалацией в регионе и подчеркнул важность строгого соблюдения режима прекращения огня, — подчеркивается в сообщении.

Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера, чтобы восстановить конституционный строй. Спустя сутки была достигнута договоренность о прекращении огня.

Джейхун Байрамов в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что в Карабахе начались работы по разоружению военизированных формирований и реинтеграции армян в регионе. Он отметил, что антитеррористические мероприятия Азербайджана достигли поставленных целей.

Ранее Минобороны Азербайджана опубликовало список трофейного оружия, добытого в Карабахе. По данным ведомства, было изъято 4 танка, 12 гаубиц, 12 минометов, 50 ракет, 3 ПТРК «Фагот», 28 ЗРК. Все эти трофеи показали на выставке возле казармы в городе Шуша.