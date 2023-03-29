Гутерриш захотел встретиться с Лавровым Гутерриш готов встретиться с Лавровым в Нью-Йорке в апреле

Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что готов встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. По словам представителя ООН, которые приводит РИА Новости, встреча может пройти в апреле в Нью-Йорке, если такой запрос поступит от российской стороны.

Если он приедет в Нью-Йорк и поступит запрос на встречу, конечно, генсек встретится с ним, — сказал Дюжаррик.

Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. Ожидается, что Лавров примет участие в ряде заседаний Совбеза.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва не планирует заседаний по украинскому конфликту в ходе своего председательства в Совбезе всемирной организации. Однако необходимость в таком обсуждении может возникнуть, отметил дипломат.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее рассказал о темах заседаний, которые будут ключевыми в период российского председательства в Совбезе ООН. По его словам, речь идет о многополярности, ближневосточном урегулировании и о проблеме неконтролируемого экспорта оружия.