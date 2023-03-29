Полянский рассказал, будет ли Россия собирать в СБ ООН заседания по Украине Полянский: Россия не планирует заседаний по Украине в ходе председательства в Совбезе ООН

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва в настоящее время не планирует заседаний по украинскому конфликту в ходе своего председательства в Совбезе организации в апреле. Однако необходимость в таком заседании может возникнуть, допустил дипломат в беседе с РИА Новости.

Официальных встреч по Украине в нашей программе пока не предвидится, но не исключаю, что в этом может возникнуть необходимость, — рассказал дипломат.

Россия в апреле займет кресло председателя Совбеза. В некоторых заседаниях планируется участие российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее говорил о темах заседаний, которые будут ключевыми в период российского председательства в Совбезе ООН. По его словам, речь идет о многополярности, ближневосточном урегулировании и о проблеме неконтролируемого экспорта оружия.

Ранее Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что расследования диверсий на «Северных потоках», проводимые Германией, Данией и Швецией, могут быть направлены на сокрытие улик. Он также отметил, что США «сделали все», чтобы избежать проведения объективного международного расследования, и напомнил в этой связи поговорку «На воре и шапка горит».