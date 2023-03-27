«На воре и шапка горит»: Небензя оценил итоги голосования Совбеза ООН Небензя: Россия сделает выводы после голосования Совбеза по резолюции о «Северных потоках»

Фото: Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что расследования диверсий на «Северных потоках», проводимые Германией, Данией и Швецией, могут быть направлены на сокрытие улик, передает ТАСС. Небензя отметил, что представители стран, сомневающихся в необходимости международного расследования, считают нужным сначала дождаться завершения национальных расследований.

Дипломат подчеркнул, что ценное время уходит и возникает все больше подозрений о том, что усилия в рамках национальных расследований направлены на сокрытие улик и зачистку места преступления, а не на выяснение обстоятельств диверсии. Небензя заверил, что все причастные к подрывам газопроводов будут выявлены и преступление будет раскрыто со всеми деталями.

Постоянный представитель при ООН также отметил, что США «сделали все», чтобы избежать проведения объективного международного расследования, и напомнил в этой связи поговорку «На воре и шапка горит».

Ранее Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимое количество голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали «за», в то время как остальные страны воздержались.