СБ ООН не принял резолюцию России по расследованию на «Северных потоках»

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Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков», передает РИА Новости. Документ не набрал необходимое количество голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали «за», в то время как остальные страны воздержались.

Для принятия резолюции требуется 9 из 15 голосов, и ни один из постоянных членов Совета Безопасности не должен быть против. Если бы предложение получило поддержку, Совет Безопасности обратился бы к Генеральному секретарю ООН с просьбой создать независимую международную комиссию для проведения полного, прозрачного и беспристрастного расследования акта саботажа, включая определение исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.

Генеральный секретарь ООН получил бы 30 дней для предоставления информации о создании такой комиссии Совету Безопасности. В соответствии с документом, Совет Безопасности ООН призвал бы включить соответствующие стороны в расследования, которые ведут некоторые государства, такие как Швеция, Дания и Германия. Все ответственные за организацию, финансирование и проведение саботажа должны были бы быть привлечены к ответственности.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва со временем может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Он также напомнил о проекте резолюции Совбеза ООН, работу над которой саботируют западные страны.