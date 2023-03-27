Россия заставит заплатить за «Северные потоки» МИД: Россия может поднять вопрос о компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков»

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Москва со временем может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Он также напомнил о проекте резолюции Совбеза ООН, работу над которой саботируют западные страны.

Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов «Северный поток», — сказал дипломат.

Он добавил также, что на фоне появления расследований об инцидентах на газопроводах постоянное представительство РФ при ООН распространило проект резолюции Совбеза международной организации о независимом расследовании произошедшего. Однако, по словам Бирического, страны Запада активно саботируют эту работу. Несмотря на это, Москва намерена продолжать настаивать на проведении «всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей», подчеркнул дипломат.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Херш также допустил, что США рассматривали возможность взрывов на «Северных потоках» еще в конце 2021 года.