Херш: ЦРУ и ФРГ придумают альтернативную версию подрыва «Северных потоков» Херш: Шольц помогает США скрывать информацию о теракте на «Северных потоках»

Фото: US Navy/globallookpress.com

Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил журналист Сеймур Херш на платформе Substack. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Соединенные Штаты Америки обсуждал диверсии на СП с американским лидером Джо Байденом. Он отметил, что после переговоров не было сделано никаких официальных заявлений о диверсиях.

Не было заявлений или письменных договоренностей, опубликованных каким-либо из двух государств, но мне сообщил человек с доступом к дипломатическим данным, что там обсуждалось разоблачение вопроса газопроводов, — заявил Херш.

По его словам, в результате общения Шольц и Байден решили подготовить «прикрытие», которое давало бы журналистам альтернативную версию случившегося.

Ранее издание Berlingske со ссылкой на данные Marine Traffic сообщило, что в день подрыва трубопровода «Северный поток — 2» недалеко от места ЧП проплывали корабли Военно-морских сил Дании. Речь идет о трех суднах — корвете Niels Juel, патрульном корабле Rota и водолазном борте Soloven.