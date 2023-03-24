Журналист рассказал о подготовке взрывов на «Северных потоках» Херш: власти США связывались с исполнителями взрывов на «Северных потоках» еще в 2021 году

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В США рассматривали возможность взрывов на «Северных потоках» еще в конце 2021 года, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью китайской газете China Daily. По его словам, уже в то время советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями.

Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод, — сказал он.

До этого Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО.

22 марта Херш также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Штаты обсуждал диверсии на СП с Байденом. Херш отметил, что после переговоров не было сделано никаких официальных заявлений о диверсиях.