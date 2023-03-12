Херш уличил США в попытке отвлечь внимание от его расследования по СП Журналист Херш назвал статью NYT о «Северных потоках» попыткой США отвлечь внимание от его расследования

Фото: Zuma\TASS

Сеймур Херш

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, написавший статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», обвинил США в попытке отвлечь внимание от его материала при помощи публикаций в New York Times. В работе журналиста говорится, что взрывы были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Журналисты NYT в своей статье обвиняют в диверсии некую проукраинскую группировку, о планах которой могли не знать в Киеве. Херш в интервью телеканалу CGTN сказал, что при помощи этого материала отвлекается внимание от его работы, в которой было много конкретики.

Украинские ВМС могут сбрасывать мины, но у них нет водолазной камеры. У вас должны быть люди, которые являются экспертами в подводном плавании, и эксперты в использовании C-4. Они должны тренироваться неделями и месяцами в водах Балтийского моря, — подчеркнул журналист.

По версии Херша, прошлым летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы. Он утверждает, что через три месяца механизм был приведен в действие норвежцами. Публицист считает, что провести операцию решил глава Белого дома Джо Байден по итогам многомесячной работы и секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо и те и другие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.

В свою очередь научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек сказал, что теракты на трубопроводах «Северный поток» не могла совершить никакая «проукраинская группировка». По его мнению, в организации подобного саботажа очевидно участвовало государство.