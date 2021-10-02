«Грузинская мечта» уверенно лидирует по данным экзитполов

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Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с 47,6% голосов на местных выборах в парламент Грузии. По предварительным данным, «Национальное движение» получает 27,1% голосов. об этом свидетельствуют данные экзитпола телекомпании «Имеди».

При этом экзитпол телекомпании «Мтавари Архи» показывает другие предварительные данные: «Грузинская мечта» лидирует с 38,6% голосов, а «Национальное движение» получает 33%

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Грузии после обработки более 99% бюллетеней побеждает правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Данные об этом появились на официальном сайте ЦИК. Согласно им, правящая партия после обработки более 99% бюллетеней набирает 48,16% голосов.

Всего, по данным Центризбиркома, в парламент входят семь партий и два блока. Второе место занимает блок «Объединённая оппозиция «Сила в единстве», в который входит в том числе партия «Единое национальное движение», основанная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили