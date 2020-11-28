Госдеп США объявил награду за сведения об организаторе теракта в Мумбаи

https://static.news.ru/photo/6400b3b4-3183-11eb-b74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinodia/MIDDAY_/_DINODIA_PHOTO_LIBRARY/Global Look Press

Государственный департамент США объявил награду до $5 млн за данные о Саджиде Мире, считающимся одним из организаторов теракта в индийском городе Мумбаи в 2008 году, в результате которого погибли 166 человек.

Программа Rewards for Justice предлагает награду в размере до пяти миллионов долларов за информацию, которая приведёт к задержанию или осуждению Саджида Мира в любой стране за его роль в этих атаках, — сообщается на сайте Rewards for Justice.

По данным госдепа, Саджид Мир является одним из лидеров террористической организации «Лашкар-и-Таиба» (запрещена в РФ). Он принимал ведущую роль в планировании и проведении теракта в Мумбаи. В 2011 году суд в США заочно предъявил ему обвинение. В 2019 году Мир был внесён ФБР в список самых разыскиваемых террористов.

Террористическая атака на индийский город Мумбаи произошла 26 ноября 2008 года. Террористы прибыли в город из Пакистана, после чего, разбившись на группы, расстреливали людей на улицах и в общественных местах. Впоследствии они были заблокированы спецназом в гостиницах, откуда вели ответный огонь, пока не были ликвидированы. В результате атаки были убиты 166 человек, около 300 были ранены.

Как сообщал NEWS.ru, Басманный суд Москвы арестовал начальника полиции по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по обвинению в причастности к подготовке террористического акта в московском метро в 2010 году.