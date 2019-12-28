https://static.news.ru/photo/b61ef666-2b3e-11ea-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

США готовы отвечать «где угодно» на действия Ирана, которые Вашингтон считает угрозой безопасности на Ближнем Востоке, заявил на специальном телефонном брифинге для журналистов сотрудник Госдепартамента страны, комментируя удары Вашингтона по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке.

Мы можем ответить не только в Ираке, мы можем ответить, где угодно, где, как мы считаем, это имеет смысл для нас, а также для интересов и безопасности наших партнёров и союзников при нейтрализации данной угрозы региону, — заявил дипломат.

По словам другого представителя госдепа, только за последние два месяца в Ираке было совершено 11 вылазок против интересов США, за которыми стоял Иран.

Ранее NEWS.ru писал, что госдеп США посоветовал РФ и КНР ввести санкции против Ирана.