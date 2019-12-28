https://static.news.ru/photo/a4a7a244-2b3d-11ea-b943-fa163e074e61_660.jpg Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Фото: MOD Russia/Global Look Press

30 декабря завершаются совместные учения ВМС Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности», которые стартовали 27 декабря в Индийском океане и Оманском заливе. Между тем в госдепартаменте США высказывают мнение, что РФ и КНР должны вводить санкции против Тегерана, а не участвовать в подобных мероприятиях.

Не время правительствам проводить какие-либо военные учения с этим режимом. Мы думаем, что сейчас время вводить санкции против иранского руководства за нарушение прав человека, — заявляют в американском ведомстве.

Военно-морские манёвры проходят на фоне стремления Штатов создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и ряда инцидентов в регионе Персидского залива — Ормузского пролива летом 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты продолжат вводить санкции в отношении Ирана в 2020 году.