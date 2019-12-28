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Джорджетт Мосбахер, посол США в Польше, назвала Гитлера и Сталина виновниками Второй мировой войны, а Польшу — жертвой конфликта. Такое заявление она сделала в ответ на напоминание Владимира Путина о том, что Польша перед Второй мировой войной вступила в сговор с фашистской Германией. Ранее Мария Захарова раскритиковала попытку Польши «переписать историю в угоду политической конъюнктуре».

Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну, — написала посол в Twitter. Напомним, 29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал подписание пакта Молотова — Риббентропа и возложил на...