Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Соединённые Штаты продолжат вводить санкции в отношении Ирана в 2020 году. Об этом 30 декабря заявил представитель США по Ирану Брайан Хук.

Угроза со стороны Ирана ослабевает и будет слабеть дальше. Особенно по мере того, как наши санкции будут усиливаться в 2020 году. Мы ещё больше осложним ситуацию в экономике Ирана, — цитирует РИА Новости политика.

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана. По словам главы госдепартамента США Майкла Помпео, ограничения распространяются на бывших и действующих чиновников, причастных к подавлению протестных акций в стране.

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