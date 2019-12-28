https://static.news.ru/photo/f86e9738-2b2a-11ea-b00e-fa163e074e61_660.jpgФото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press
Соединённые Штаты продолжат вводить санкции в отношении Иранав 2020 году. Об этом 30 декабря заявил представитель США по Ирану Брайан Хук.
Угроза со стороны Ирана ослабевает и будет слабеть дальше. Особенно по мере того, как наши санкции будут усиливаться в 2020 году. Мы ещё больше осложним ситуацию в экономике Ирана, — цитирует РИА Новости политика.
Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана. По словам главы госдепартамента США Майкла Помпео, ограничения распространяются на бывших и действующих чиновников, причастных к подавлению протестных акций в стране.