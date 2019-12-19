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США введут визовые ограничения для ряда иранских граждан.

Как передаёт ТАСС, об этом объявил государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео, выступая в Госдепе. Санкции наложены на действующих и бывших чиновников, которых Вашингтон считает причастными к принятию решений о подавлении акций протеста. Помпео заявил, что попавшие под ограничения иранцы принимали участие в задержании или убийстве участников протестных выступлений.

Ранее NEWS.ru сообщил о финансовых санкциях, наложенных Минфином США на двух судей Революционного суда Тегерана за «преследование граждан, пытавшихся реализовать свои права на свободу самовыражения и собраний».