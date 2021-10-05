«Глупость»: посол опроверг присутствие военных Израиля в Карабахе

Информация о присутствии в Карабахе военных Израиля не соответствует действительности, заявил посол страны в Москве Александр Бен Цви. Он назвал эти сведения «большой глупостью», передаёт РИА Новости.

Он отметил , что в районе Нагорного Карабаха находятся российские и турецкие военнослужащие.

Так что я считаю, что, когда у них какие-то фантазии, они могут сказать, что, может, и марсиане там тоже присутствуют, — сказал дипломат.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты обратили внимание на то, что Иран в первую очередь недоволен сложившимся после карабахской войны положением дел на Южном Кавказе. В частности, Исламскую Республику не может не беспокоить усиление турецкого влияния в регионе.