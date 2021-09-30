Достучаться до врагов: Иран накаляет обстановку вблизи Азербайджана

Иранская армия приступила к военным учениям в северо-западных районах республики, которые граничат с Азербайджаном и Арменией. Решение было принято на фоне дипломатических трений с Баку, который высказывал недоумение по поводу обоснованности и своевременности таких манёвров. Несмотря на то что Тегеран публично апеллирует к теме качества азербайджано-израильских отношений и необходимости защиты от «сионистского врага», опрошенные NEWS.ru эксперты обращают внимание на то, что Иран в первую очередь недоволен сложившимся после карабахской войны положением дел на Южном Кавказе. В частности, Исламскую Республику не может не беспокоить усиление турецкого влияния в регионе.

Командующий иранскими сухопутными силами генерал Киюмарс Хейдари проинформировал , что учения проходят с участием бронетанковых частей, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и радиолокационной техники при огневой поддержке вертолётных соединений. По его словам, манёвры «проводятся с целью повышения боевой готовности частей в этом районе». Согласно официальной версии, мероприятия носят плановый характер. Командование Вооружённых сил (ВС) Исламской Республики утверждает, что заинтересовано в том, чтобы испытать оружие, военную технику и оценить степень готовности к форс-мажорным ситуациям.

Однако общий политический контекст указывает на то, что манёвры несут конкретный сигнал соседям Исламской Республики. И, судя по всему, не только им.

Манёвры против Израиля

Немаловажным фоном учений стал обмен между Азербайджаном и Ираном критическими высказываниями в адрес друг друга. В недавнем разговоре с турецким агентством Anadolu азербайджанский лидер Ильхам Алиев коснулся темы военных учений ВС Ирана на границе, отметив их странный характер с учётом того, что за тридцать лет независимости «таких событий не было».

Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это её суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас, и почему у нашей границы? Этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество, — заметил президент республики.

Алиев обратил внимание на то, что иранская сторона не проводила манёвры в те времена, когда приграничные территории находились под контролем Армении.

Заочно отвечая на высказывания Алиева, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на брифинге пояснил, что учения Исламской Республики вблизи границы с Азербайджаном «связаны с вопросом суверенитета и осуществлялись в интересах стабильности и спокойствия всего региона». Отдельно дипломат отметил, что его страна «не потерпит никакого присутствия Израиля вблизи своих границ и на этом направлении будет предпринимать любые необходимые действия для обеспечения своей национальной безопасности».

В том, что касается заявлений азербайджанского лидера, Хатибзаде выразил удивление, указав на то, что «отношения двух стран являются хорошими и строятся на взаимном уважении».

Проверка на дорогах

Тема «израильской угрозы» является привычной для иранского официоза. Действия и риторика Исламской Республики в отношении пограничья могут выступать симптомами гораздо более предметных противоречий. После того как в Москве было подписано трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, части межгосударственной дороги, которая связывала Армению с Ираном, вернулись под контроль Баку.

На установленном азербайджанской стороной КПП на трассе Горис-Капан (н. п. Воротан, Шурнух) был установлен транспортный налог, который вызывает недовольство иранских грузоперевозчиков, продолжающих движение по магистрали. В этих обстоятельствах в Тегеране делают ставку на строительство альтернативной транспортной артерии.

На некоторых участках дороги Горис — Капан азербайджанские полицейские и пограничники останавливают водителей, перевозящих иранские грузы в Армению, — обращал внимание не так давно посол Ирана в Ереване Аббас Бадахшан Зогури. — Ожидаем от правительства Армении, что альтернативный путь в Сюнике будет построен как можно скорее.

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В то же время глава дипмиссии посетовал, что до 44-дневной войны между Баку и Ереваном была договорённость о беспрепятственном проезде машин по трассе. Однако, в свою очередь, азербайджанская сторона объясняет взимание платы в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом, который действует на территории всей страны без исключений.

Потеря равновесия

В разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин, который проживает в иранской столице, пояснил, что Тегеран волнует в целом изменение ситуации на Южном Кавказе.

Иран хотел бы быть равноудалённым и от Азербайджана, и от Армении. На этом строилась его политика на протяжении последних почти трёх десятков лет. При этом Иран был заинтересован в сохранении статус-кво на Кавказе в целом. Изменение общей ситуации, вызванное последней войной в Карабахе, радикально поменяло обстановку. Уже не получается оставаться на том же равноудалённом расстоянии, как это было раньше. Или, по крайней мере, не получается делать это, практикуя те же политические методы и те же политические подходы. Никита Смагин эксперт Российского совета по международным делам эксперт Российского совета по международным делам

По словам аналитика, Баку за последнее время значительно усилился.

Более того, усилился не просто Баку, а характер его взаимодействия [с другими странами]. Союзник Азербайджана Турция заметно укрепила позиции на Кавказе. Кроме того, заметно возросло взаимодействие Азербайджана с одним из партнёров — Израилем. Баку не готов поступиться и идти на какие-то серьёзные компромиссы на этих направлениях, — отметил аналитик.

Как отмечает Смагин, сегодня Азербайджан, кроме того, не готов сквозь пальцы смотреть на тот характер взаимодействия, который наблюдался у Ирана с Арменией.

Нанести удар по Ирану

В разговоре с NEWS.ru политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов напомнил, что в отношениях между Баку и Тегераном периодически происходят трения.

Ирано-азербайджанские отношения не впервые проходят испытания на прочность. Фактически эти трения возникали уже после установления дипломатических контактов в 1991–1992 годах. В 1900-е, в 2000-е, в начале 2010-х годов отношения между странами были не самыми хорошими, даже бывали случаи, когда ситуация могла дойти до прямого военного столкновения. Особенно такой сценарий был вероятен в нулевые, но политики смогли сесть за стол переговоров и договориться. То, что происходит сегодня, не вызывает удивления. Фархад Ибрагимов политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай»

По словам эксперта, есть целый ряд аспектов, которые вызывают вопросы как у Баку, так и у Тегерана. Ибрагимов отмечает, что Иран официально раздражён тем, что азербайджано-израильские отношения находятся на хорошем уровне: Израиль является одним из важных военных партнёров Азербайджана. Баку покупает израильскую технику, однако это его суверенное право.

Это, конечно, Ирану не нравится, потому что у иранской стороны есть свои известные взгляды по поводу Израиля. И иранцы думают, что рано или поздно азербайджанцы смогут предоставить свою территорию для того, чтобы по Ирану был нанесён удар, — пояснил эксперт.

iranian_army/vk.com

Однако, по его словам, этого не может произойти по определению: Азербайджан входит в Движение неприсоединения и не может размещать на своей территории чьи-либо войска, даже Турции.

Недовольство Турцией

В этой связи одну из причин иранского недовольства Ибрагимов видит в том, что влияние Турции на Южном Кавказе растёт.

Турецкий фактор сейчас раздражает иранцев больше, чем израильский, — рассказал собеседник NEWS.ru. — Израильский кейс — прикрытие. Иранцы не могут открыто сказать, что не хотят видеть Турцию в регионе, чтобы не портить с ней лишний раз отношения, но посылают своим азербайджанским коллегам сигнал, что Турции должно быть меньше. Это Азербайджан не устраивает, потому что у него есть свои интересы, и он считает её, а не Иран, партнёром номер один для себя.

По словам Ибрагимова, конфликт любой сложности может представлять опасность для региона, а противоречия двух или трёх стран так или иначе влияют на архитектуру безопасности.

Однако даже скептически настроенные в отношении Ирана эксперты, и я в их числе, говорят, что никакой войны и никакого конфликта большего, чем дипломатические недоразумения, ожидать не стоит. Необходимо дождаться первой встречи лидеров Ирана и Азербайджана, — пояснил эксперт.

После этого будет понятно, как будет выстраиваться стратегия иранцев в отношении Азербайджанской Республики на ближайшие восемь лет и как консервативные силы Ирана, которые находятся у власти, будут строить взаимоотношения со своим северным соседом, заключил собеседник NEWS.ru.