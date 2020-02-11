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Соединённые Штаты потратят несколько десятилетий на обновление стратегических ядерных сил (СЯС), заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, данная задача требует упорного и кропотливого труда, поэтому американские СЯС будут находится в текущем виде и составе довольно продолжительное время. При этом мы знаем, что планируется их...