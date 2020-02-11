Министры обороны НАТО в ходе планового заседания рассмотрят вопрос о реакции альянса на российские ядерные и обычные ракеты, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
По его словам, встреча состоится 12–13 февраля,
Как писал NEWS.ru, ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец отметил, что страны НАТО не в меньшей степени, чем Соединённые Штаты, несут ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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