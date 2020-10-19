Главы МИД Турции и Британии обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5cca8696-123f-11eb-a807-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Министры иностранных дел Турции и Великобритании Мевлют Чавушоглу и Доминик Рааб обсудили вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, а также ситуацию в Ливии.

Глава британского МИД отметил, что Турция — ключевой элемент НАТО, а также союзник и друг Лондона.

Сегодня я поговорил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и обсудил необходимость деэскалации напряжённости на востоке средиземноморского региона, конфликт в Нагорном Карабахе и ситуацию в Ливии, — написал он в Twitter.

Turkey is a key @NATO ally and friend of the UK. Today I spoke to Foreign Minister @MevlutCavusoglu to discuss the need to de-escalate current tensions in the Eastern Mediterranean, the conflict in Nagorno-Karabakh and the situation in Libya. — Dominic Raab (@DominicRaab) October 19, 2020

Ранее NEWS.ru писал о готовности азербайджанской стороны проводить переговоры с Арменией как в Москве, так и в любом другом месте. Аналогичную позицию озвучивал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.