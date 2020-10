Главы МИД Турции и Британии обсудили ситуацию в Карабахе

Глава британского МИД отметил, что Турция — ключевой элемент НАТО, а также союзник и друг Лондона.

Turkey is a key @NATO ally and friend of the UK. Today I spoke to Foreign Minister @MevlutCavusoglu to discuss the need to de-escalate current tensions in the Eastern Mediterranean, the conflict in Nagorno-Karabakh and the situation in Libya.