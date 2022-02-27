Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС согласовали новые санкции против России и новый чёрный список. Они договорились об отключении от SWIFT ряда российских банков, однако сделать это в полном объёме не получится, потому что экономика РФ связана с экономиками других стран. Кроме того, вещание в Евросоюзе RT и Sputnik запретят на территории ЕС.

ЕС планирует закрепить решение по новым санкциям до завтрашнего начала работы в центробанках. По его словам, благодаря новым ограничительным мерам будет заморожено около половины резервов Банка России.

Боррель также рассказал, что главы МИД ЕС договорились о направлении беспрецедентной помощи украинской армии. Киеву поставят оружие на сумму в 450 миллионов евро. Стране также предоставят боевые самолёты.

Мы используем свои возможности поставок летального оружия на сумму 450 миллионов евро и 50 миллионов евро для нелетального <...>. Мы делаем это впервые, — отметил глава европейской дипломатии на брифинге по итогам видеоконференции с участием руководителей внешнеполитических ведомств ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации». После этого Запад пообещал помочь Украине и начал вводить против РФ различные санкции.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о намерении ЕС впервые профинансировать покупку и поставку вооружения на Украину. Европейский союз также принял решение запретить все транзакции с Центробанком РФ и заморозить его активы. По её словам, это помешает финансированию военных действий на Украине.