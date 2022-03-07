Глава ОПЕК призвал оставить мировую энергетику вне политики

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал не делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий в свете текущей ситуации на рынке нефти. Об этом генсек заявил на полях международной энергетической конференции CERAWeek, пишет РИА Новости.

Энергетика — это свет, это необходимость <...>. Происходящее сейчас является ещё одним свидетельством того факта, что мы не можем позволить себе ставить под угрозу [нефтедобывающую] индустрию, основываясь на политических и иных соображениях, — сказал Баркиндо, выступая перед журналистами.

Заявление генерального секретаря ОПЕК прозвучало на фоне рекордного роста цен на энергоносители в мире. По мнению экспертов, это связано с санкциями западных стран в отношении России.

По состоянию на 7 марта цена барреля нефти марки Brent превысила отметку $130. Таким образом был преодолён пиковый показатель 2012 года $128 за баррель.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности РФ к отказу Европы от российских энергоресурсов. Он отметил, что Москва понимает, куда перенаправить эти поставки, но Европа не сможет быстро заместить российскую нефть на своём рынке.