Глава МВД Франции выразил недовольство решением Италии открыть границы

https://static.news.ru/photo/21f7b58c-97ad-11ea-975d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Решение Рима открыть свои границы вызвало недовольство Парижа. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Важно, чтобы мы могли принять скоординированное решение на европейском уровне, особенно по внутренним шенгенским границам, — цитирует его ТАСС.

По мнению Кастанера, односторонние решения Италии по открытию границ и ранее Испании по введению двухнедельного карантина для въезжающих не способствуют тому, чтобы страны работали вместе.

Всего во Франции с начала эпидемии были госпитализированы 98 449 пациентов. За это время вылечились и выписались из больниц 61 066 человек. Общее число летальных исходов среди коронавирусных больных выросло до 27 625.

Как писал NEWS.ru, свободно выехать из Италии в Евросоюз и въехать в страну можно будет с 3 июня. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.